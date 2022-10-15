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Denizlispor kafilesi ölümden döndü: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizlispor kafilesi ölümden döndü: 2'si ağır 4 yaralı

Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor'un ikinci aracı, Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yan yattı. 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Korkunç kaza, Dinar ve Evciler ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Boluspor maçı sonrası içinde personel ve genç futbolcuların bulunduğu toplam 12 kişi, İsmail Gürpınar'ın kullandığı 20 AAG 263 plakalı minibüs ile yola çıktı.

Sabah karşı iddiaya göre bir aracın hızla minibüsün önüne kırması sonucu kontrolden çıkan araç, trafik ışıklarına çarpıp yan yatarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, futbolcu Ahmet Tekin, Mehmet Eren Sıngın ile kulübün basın danışmanı Altay Varol ve malzemeci Özlem'i yaralı olarak Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Tekin ve malzemeci Özlem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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