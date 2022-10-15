Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu ‘’Boşandığımdan beri özel hayatım pek iyi gitmiyor’’

Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Gülben karakteriyle seyircinin beğenisini toplayan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini bitirmişti. Bebek’te kameralara yakalanan Dizdar, özel hayatıyla ilgili konuştu.

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Merve Dizdar, Bebek’te görüntülendi. Güzel oyuncu, kameraları görünce ‘’Böyle çekemezsin, cilt bakımından çıktım’’ şeklinde esprili bir tavır sergiledi. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, yaptığı projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisine özel hayatıyla ilgili sorunla soruları cevapladı.

Merve Dizdar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyunculardan. Adından hep yer aldığı projelerle bahsettiriyor.

Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü

‘’Kar ve Ayı’’ filmi ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü almasıyla ilgili ‘’Çok mutluyum çok güzel tepkiler geldi’’ dedi.

Seçmece domates tartışmasına katıldı

Meslektaşı Farah Zeynep Abdullah, "Erkek başrol oyuncularının yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözleriyle dizi sektöründeki yanlışlıktan yakınmıştı. Abdullah’ın bu sözlerine karşılık Pınar Altuğ, bu durumda yanlış bir şey görmediğini, ekrana ve göze hitap ediliyorsa bu durumun normal olduğu söylemişti.

Bu tartışmalara katılan Kerem Bürsin de katılmıştı. Bürsin ise Abdullah’a hak vermiş, "Kimseyi eleştirmek istemem ama piyasamızda toksik erkekler var. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum. Bence popülariteleri ne olursa olsun tüm oyuncular 'audition'a (deneme çekimi) katılmalı.’’ Diyerek cevap vermişti.

''Devir değişecek''

Merve Dizdar ünlülerin bu tartışmalarına katıldı. Kendi düşüncelerini ‘’Farah'a katılıyorum. Öyle bir şey olmamalı. Öyle bir şey olmamasını tercih ediyoruz. Artık o devir değişecek. Öyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de ne kadar yetenekli kadın oyuncular var, erkek oyuncuları da geçebilir yani. Geçebilir de değil, geçiyorlar. O devir değişecek. Farah, doğru söylemiştir bu konuda. Öyle bir şey yok artık. Eskiden daha fazlaydı bu, şimdi tabii ki bitecek. Yeni nesil oyuncular bu olayı kırdı, daha da kırılacak. Hoş bir şey değil.’’ Sözleriyle belirtti.

''Özel hayatım iyi gitmiyor''

Özel hayatıyla alakalı da konuşan Merve Dizdar, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor. Gitmiyor derken, çok iş yaptım. Zaman bulamıyorum, vallahi. Eskiden böyle derlerdi gülerdik; gerçekten öyle zaman yok. Tercihim bu. Şu an iyi çünkü çok sorumluluk oluyor, gerek yok. Zaten işimiz gücümüz var" açıklamasını yaptı.