Sözcü'den toz pembe manşet: Dünyada en düşük enflasyon Türkiye'de

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen yasayı Sözcü gazetesi, "sansür" olarak gördü. Protesto için ilk sayfayı 'toz pembe' haberlerle kapattılar.

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"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Muhalefet partilerine göre yasa sansür içeriyor ve basın özgürlüğü tehlike altında. AK Parti ise ısrarla aksini savunuyor.

AK Parti'den "eleştirel haberler suç değil" açıklaması

Haberin suç oluşturması için 5 unsurun 5'inin de teşekkül etmesi halinde suç sayılacağı belirtiliyor.

Hande Fırat'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Eleştirici amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Nokta" dedi.

Tüm bu açıklamaları görmezden gelen Sözcü gazetesi, çok tartışılacak bir yayınla okurların karşısına çıktı.

"Susmayacağız"

İlk sayfayı hayali "olumlu haberlerle" dolduran gazete, sayfanın altında şu ifadelere yer verdi:

“Sansür yasasıyla Türkiye'de bu algıyı yaratmak, tozpembe masallarına herkesi inandırmak istiyorlar. Sözcü yukarıda okuduğunuz haberleri eğer gerçekse yazacak. Susmayacağız… Bildiğimiz yoldan asla ayrılmayacağız…”