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Düğün salonunda dehşet! Oğlunun düğününde herkesin önünde eşini öldürüp kızını yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düğün salonunda dehşet! Oğlunun düğününde herkesin önünde eşini öldürüp kızını yaraladı

ELAZIĞ’da bir kişi, oğlunun düğününde salona gelerek boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıkıp öldürdü, kızını da bacağından yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri, misafirleri beklerken aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan koca aranıyor

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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