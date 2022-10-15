Evinizdeki davetsiz misafirler karıncaların kökünü kurutacak yöntemler

Özellikle sıcak havalarla birlikte evlerin içi karıncalarla doldu taştı. Siz de kendi evinizde aynı sorunu yaşıyorsanız ve ne yaptıysanız da karıncalardan kurtulmanın yolunu bulamadıysanız üzülmeyin. Yana yakıla aradığınız çareler ayağınıza geldi. Bu yöntemlerle evinizi adeta istila eden karıncalardan kurtulacaksınız.

Abone ol

Karıncalar, böcekler arasında en büyük beyine sahip hayvanlardır. Küçük olduklarına bakmayın, çok akıllıdırlar. Fakat uzaktan... Evinizin içine bir tanesi girdiğinde bile bütün koloni peşlerinden gelip yerleşebilir. Hepsinden kurtulmak aylarınızı alabilir. Özellikle sıcak havaların artmasıyla beraber karıncalar evlere dolmuş durumda... Gece gündüz yemek arayışında olan bu böcekler, ufacık bir kırıntı bile olsa hemen sürüyle gelir de etrafında toplanırlar. Ev halkı ise, her geçen gün daha çok can sıkıcı hale gelen bu konuya çözüm yolu aramaktan bir hal olmuştur. Sizin de evinizde bir karınca sorunu varsa bu yöntemleri kullanarak onlardan kurtulmanız mümkün. Gelin hep beraber bakalım...

Pudra şekeri ve kabartma tozu

Pudra şekeri ve kabartma tozubu karıştırıp karınca yuvalarına dökerseniz, bu iki malzemeye karşı duyarlı olan kartıncalar evinize bir daha uğramayacaktır.

Yosun tozu

Yosun tozunun kapı kenarlarına ve karınca yuvalarına dökerseniz, karıncalardan ses seda çıkmayacaktır. Uzun bir süre döktüğünüz yosun tozunu temizlemeyin. Birkaç güne kadar evinizde bir tane bile karınca kalmayacaktır.

Elma sirkesi

Elma sirkesini suyla karıştırıp karınca yuvalarına dökerseniz, karıncalar duyarlı oldukları sirkenin kokusundan anında kaçacaktır.

Nane yağı

Nane yağını karınca yuvalarına dökerseniz, nanenin keskin kokusundan rahatsız olan karıncalar bir daha o bölgeye gelmeyecektir.

Kahve telvesi

İçtiğiniz Türk kahvesinin telvesini sakın atmayın. Karıncaları kaçırmak için bire bir olan kahve telvesini karınca yuvalarına dökün ve sonucu izleyin. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.

Tebeşir

Tebeşirin içinde bulunan maddeler, karıncaların sevmediği maddelerdir. Karıncaların gezdiği yerleri ve yuvalarının çevresini tebeşir ile çizip iki üç gün beklerseniz, karıncalar oralara bir daha uğramayacaktır.

Portakal kabuğu

Portakal kabuğunu küçük küçük kesip karınca yuvarının girişine koyabilirsiniz. Böylelikle portakal kabuğundan çıkan toksik maddeler sayesinde karıncalar yok olacaktır.

Tane karabiberi biraz suyla karıştırın ve karınca yuvalarına dökün. Ayrıca bahçeye açılan kapı ve pencerelerin önüne de bu karışımı dökün. Karabiberin kokusundan rahatsız olan karıncalar, kendi doğal ortamlarına doğru gidecektir.

Limon

Karınca yuvalarına birkaç damla limon dökerseniz, limonun içindeki asitler sayesinde karıncalar kısa süre içinde yok olacaktır.

Karıncalar en çok mutfaklarda kendilerine yer bulmak isterler. Mutfak tezgahlarınızı özellikle de sıcak günlerde kuru tutmaya özen gösterin. Şekeri seven karıncalar tatlı besinler etrafında gezecektir. Bu nedenle reçel, şeker kutuları ve şekerli yiyecekleri kapalı mekanlarda hatta poşetli şekilde muhafaza edin. Mutfakta çöpü uzun süre tutmayın. Karıncaların sıkça gezdiği yerlerden birisidir çöp poşetleri. Bu yüzden çöpü işiniz bittiğinde hemen atmaya çalışın. Karıncaların yuva yaptığı boşlukları silikon veya tutkal ile de kapatabilirsiniz.