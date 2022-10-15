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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En ufak ihmal karşılıksız bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En ufak ihmal karşılıksız bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 'Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır' dedi. Erdoğan, 'madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir' ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Amasra'da maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle Diyarbakır programını iptal etmişti. Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan maden ocağı patlamasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, Bartın'a doğru yola çıkacağını duyurduktan kısa süre sonra Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a doğru yola çıkmadan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:  "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.

"Kayıpları telafi edemesek de ailelerimize sahip çıkacağız"

-Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

"En ufak ihmal karşılıksız bırakılmayacak"

-Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.

-Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim."

Erdoğan helikopter ile yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

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