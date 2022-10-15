Haftasonuna yapın! Kokusuyla tüm aileyi masaya toplayacak kolay dolama börek tarifi

Kahvaltı için kolay börek tarifi arayanlara Arda'nın Mutfağı'ndan şahane bir lezzet olan dolama böreği nasıl yapılır sorusunun yanıtını bulduk. Hafta sonu kahvaltı için farklı, kolay ve çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız iç harcında zeytin olan dolama börek tam istediğiniz lezzet olabilir.

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Hafta sonu geldi. Evde ailenizle şahane bir pazar kahvaltısı yapmak istiyorsanız sofranızı çok lezzetli bir o kadar da kolay bir börek tarifiyle şenlendirin. Arda'nın Mutfağı'ndan en kolay börek tarifleri arasında yer alan dolama böreği nasıl yapılır, malzemeler nelerdir sorularına sizin için yanıt bulduk. İşte en pratik börek tariflerinden biri olan dolama böreği için gerekli malzemeler listesi...

Dolama börek hamuru için malzemeler

3 su bardağı un, 1 su bardağından biraz fazla su, tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Hamuru açmak için un.

İç malzemeleri için neler gerekli

1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Dolama börek nasıl yapılır?

Un, su, tuz ve sirkeyi bir karıştırma kabına alın. Bütün malzemeleri yoğurun ve bir hamur kıvamına getirin. Hamuru yoğurduktan sonra 8 eşit bezeye bölün. Her bir bezeyi uzun dikdörtgen olacak şekilde unla birlikte açın.

Hamuru tam olarak kesmeyecek şekilde ince uzun çizgiler olacak şekilde kesin.

Siyah zeytinlerinizin suyunu bir peçeteyle iyice alın. İçerisine doğranmış olan siyah zeytinleri ekleyin. Hamuru uzun kenarlarından ortaya doğru büzün, ardından kendi etrafında döndürün. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. Bir tavaya ayçiçek yağı ekleyin ve kızdırın. İyice kızan yağınızın içerisine böreklerinizi alın ve kızartın.

Fırınım yemekleri kurutuyor altını pişirmiyor ne yapmalıyım?

Fırınlarda yemeklerin hazırlanması için çeşitli fonksiyonlar mevcut. Fonksiyonları pişirilecek yemeğe göre ayarladığınızda fırından daha yüksek fayda almanız ve en ideal sonuca ulaşmanız mümkün. Ayrıca pişireceğiniz yemeğin pişme derecesini bilmeniz ve fırını o ısıda çalıştırmanız

oldukça önemli.

Alt üst ısıtma

Alt/Üst ısıtma, klasik pişirme fonksiyonudur, ısı hem alt hem üst ısıtıcıdan gelir. Börek, poğaça gibi hamur işi yiyeceklerin pişirilmesi için tavsiye edilir.

Kek börek pişirirken turbo kullanılmalı mı?

Diğer birçok yemek için Alt/Üst ısıtma ve turbo fan fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde ısı yemeğin üzerine homojen şekilde yayılır, daha çok sulu yemekler ve kek için ideal fonksiyondur.

Alt ısıtma

Alt ısıtma, alttan pişirilmesi gereken yemekler, yemek ısıtmak ve kavanozları sterilize etmek için kullanılır. Üst ısıtma ise önceden pişirilmiş yemeklerin ısıtılması, donmuş yiyeceklerin çözülmesi için kullanılabilir.

Ön ısıtma şart

Yemeği pişirmeye başlamadan önce belirli bir sıcaklığa gelene kadar boş olarak çalıştırıp ön ısıtma yapmak gerekir. Bu süre yaklaşık 15-20 dakika olmalıdır.

Kapağı sık sık açmayın

Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olur. Bu nedenle pişirme esnasında fırın kapağını mümkün olduğu kadar az açmak gerekir.

Pişirme bitmeden 5 dakika önce...

Pişirme sonlanmadan 5 dakika önce fırın sıcaklık derecesi mümkün olan en düşük seviyeye getirilebilir. Bu sayede fırın içerisinde kalan sıcaklık ile yemeğin pişmesi tamamlamış ve enerji tasarrufu yapılmış olur.

En alt tepsiye biraz su koyun

Izgarada pişirim yapıldığında en alta tepsi içinde bir miktar su koymak, akan yağların fırın tabanına dökülmemesini engeller ve temiz bir kullanım sağlanmış olur. Ayrıca su buharı ile etler nemli bir ortamda pişerek yumuşak bir kıvam alır.