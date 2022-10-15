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Harry Potter'daki Hagrid karakterini canlandıran usta oyuncu hayatını kaybetti

Harry Potter'daki Hagrid karakterini canlandıran usta oyuncu hayatını kaybetti

Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

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James Bond serisindeki Valentin Zukovski karakteri ve Cracker filmiyle de bilinen yıldız, İskoçya’nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede öldü. Deadline’ın aktardığına göre ödüllü oyuncu, son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.

Harry Potter ile ün kazandı

Coltrane, 30 Mart 1950’de İskoçya’da bir doktor ve öğretmenin oğlu olarak doğdu. Glasgow Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra sanat eğitimine Edinburgh’daki Moray House College of Education’da devam etti. Oyuncu, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hogwarts bekçisi Rubeus Hagrid’le büyük bir popülerlik kazandı.

Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

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