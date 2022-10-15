Billur Kalkavan kimin kızı anne ve babam çok zengin demişti! Billur Kalkavan ailesi

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yanından hiç ayrılmayan sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurdu. Peki kimdir Billur Kalkavan, hiç evlendi mi, eşi ve çocukları var mı?

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Uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü isim Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Tüm sevenleri ayağa kalkacak, eski günlerine dönecek diye beklerken Billur Kalkavan'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yıktı. Billur Kalkavan 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurdu.

Hasta olduğunu kanser olduğunu ilk kez oyuncu Hamdi Alkan yayınladığı bir fotoğraf ile duyurmuştu. Daha sonra tüm sevenlerinin desteği ile tedaviye başlayan ve 6 aydır tedavi gören Billur Kalkavan iyi olacağının sinyallerini vermiş ve umutları yeşertmişti. Fakat acı haberi bugün geldi. Bu kötü haberin ardından Billur Kalkavan'ın hayatı da merak edildi. Peki Billur Kalkavan hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

Kanser tedavisi iyi gidiyordu

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.

Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazaertesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.

Hastalığı atlatıyorum iyiyim demişti

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı:

Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi...

Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler.

İlk kez Hamdi Alkan duyurmuştu

Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

Peki Billur Kalkavan kimdir, hiç evlendi mi, eşi ve çocukları var mı? İşte Billur Kalkavan hayatı..

Oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan 59 yaşındaydı ve İstanbul'da doğdu. Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi.

1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı.

Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

Verdiği bir röportajda zengin çocuğu olmak çok zor demişti...

Liseyi Amerika'da tamamladı. UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı:

“Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘seneye geçersin’ derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.”