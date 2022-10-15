Billur Kalkavan öldü mü hastalığı neydi Billur Kalkavan kaç yaşında öldü son hali sinyal vermişti
Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yanından hiç ayrılmayan sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurdu. Peki kimdir Billur Kalkavan, hiç evlendi mi, eşi ve çocukları var mı?
Uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü isim Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Tüm sevenleri ayağa kalkacak, eski günlerine dönecek diye beklerken Billur Kalkavan'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yıktı. Billur Kalkavan 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise sevgilisi Buğra Bahadırlı duyurdu.
Hasta olduğunu kanser olduğunu ilk kez oyuncu Hamdi Alkan yayınladığı bir fotoğraf ile duyurmuştu. Daha sonra tüm sevenlerinin desteği ile tedaviye başlayan ve 6 aydır tedavi gören Billur Kalkavan iyi olacağının sinyallerini vermiş ve umutları yeşertmişti. Fakat acı haberi bugün geldi. Bu kötü haberin ardından Billur Kalkavan'ın hayatı da merak edildi. Peki Billur Kalkavan hiç evlendi mi, çocuğu var mı?
Kanser tedavisi iyi gidiyordu
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.
Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazaertesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.