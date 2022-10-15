BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beykoz’da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beykoz’da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı

Beykoz’da özel halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Olay, dün sabah saat 08.45 sıralarında Dereseki- Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı Parkı durağından yolcu alan şoför Aydın Sarı, otobüse binen Zekariya Teksal’ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti.

Diğer yolcuların yardımıyla Teksal’ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal’ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını hemen değiştirerek otobüsü en yakın Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü, Zekariya Teksal’ı hastaneye yetiştirip acil servis ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekariya Teksal’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Billur Kalkavan kaç yaşında öldü iyileşiyorum demişti sevgilisi az önce duyurdu
Billur Kalkavan kaç yaşında öldü iyileşiyorum demişti sevgilisi az önce duyurdu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Billur Kalkavan kimin kızı anne ve babam çok zengin demişti! Billur Kalkavan ailesi
Billur Kalkavan kimin kızı anne ve babam çok zengin demişti! Billur Kalkavan ailesi
Şanlıurfa'da kocası öldükten 1 gün sonra hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kocası öldükten 1 gün sonra hayatını kaybetti
Billur Kalkavan evli mi çocuğu var mı? Billur Kalkavan evlilikleri, eşleri ve sevgilisi kimdir?
Billur Kalkavan evli mi çocuğu var mı? Billur Kalkavan evlilikleri, eşleri ve sevgilisi kimdir?
Harry Potter'daki Hagrid karakterini canlandıran usta oyuncu hayatını kaybetti
Harry Potter'daki Hagrid karakterini canlandıran usta oyuncu hayatını kaybetti
Haftasonuna yapın! Kokusuyla tüm aileyi masaya toplayacak kolay dolama börek tarifi
Haftasonuna yapın! Kokusuyla tüm aileyi masaya toplayacak kolay dolama börek tarifi
Hacamat yaptırmak alerjiye iyi gelir mi?
Hacamat yaptırmak alerjiye iyi gelir mi?
Yağları cayır cayır yakan formül! Kilo vermeniz çok kolay olacak
Yağları cayır cayır yakan formül! Kilo vermeniz çok kolay olacak
Toyota'dan Sakarya'ya 7 milyar TL'lik 'hibrit' yatırımı
Toyota'dan Sakarya'ya 7 milyar TL'lik 'hibrit' yatırımı