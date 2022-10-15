Antalya'da ilginç olay! Korkusu başına iş açtı silahlı yaralamanın şüphelisi oldu

ANTALYA’da bir şahıs silahla kalçasından vurularak yaralandı. Silah sesini duyan olayla ilgili bulunmayan bir kişi, korku üzerine evindeki pompalı tüfeği raket kılıfına saklayıp dışarı çıkınca şüpheli olarak yakalandı. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, pompalı tüfekle yakalanan kişinin ise olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

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Olay, sabah saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin içinde konuşan iki grup arasında iddiaya göre uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğundaki kişi Ramazan B.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ramazan B., araçtan inip yakındaki evine topallayarak gitti.

Silah sesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri ve yaralıyı bulmak için çalışma başlattı.

100.Yıl Caddesi boyunca arama yapan polisler yaralıya ulaşamadı. Yakındaki evine çıkan Ramazan B., 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans istedi. 4. kattaki evinde yaralı halde bulunan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile binadan çıkarıldı. Yüzünde cerrahi maske olan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede araştırmalarına devam eden polislere bir vatandaş, şüphelilere benzeyen kişilerden birinin yakındaki markette olduğunu ihbar etti. Bölgeye yönlenen ekipler sırtında raket kılıfı ile ilerleyen ve eşkale uygun bir kişiyi yakaladı. Ekip aracının yanına getirilen şahsın sırtındaki raket kılıfının içinden bir raket ve pompalı tüfek çıktı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan detaylı incelemede şahsın, evinde bulunan pompalı tüfeği korktuğu için gizlemek amacıyla raket kılıfına tüfeği koyarak dışarı çıktığı öğrenildi. Olayla ilgisi olmadığı belirlenen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.