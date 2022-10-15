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Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini iptal etti

Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini iptal etti

Bartın'daki maden ocağı faciası nedeniyle ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Denizli konserini iptal etti. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Eskişehir'de yaptıracağı ormanlar için düzenlediği konseri ileri bir tarihe erteledi.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması Türkiye'de herkesi hüzne boğdu. Sanatçı Ebru Yaşar, bugün yapılması planlanan Denizli konserini iptal etti.

Ebru Yaşar, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacaktı.

Ebru Yaşar, konserini ertelediğini şu sözlerle duyurdu: 

"15 Ekim Cumartesi Akşamı gerçekleştirilmesi planlana DenizliAçıkHava konserim, Bartın'da meydana gelen üzücü kazadan ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kaza vefat edenlere, Allah'tan rahmet ve ailelerine bağ sağlığı diliyorum, Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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