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Kış gelmeden petek temizliğinizi yapın petek temizliği nasıl yapılır?

Kış gelmeden petek temizliğinizi yapın petek temizliği nasıl yapılır?

Kış aylarında her gün yaktığımız kalorifer peteklerinin temizliği evinizin gerçekten ısınması için çok önemlidir. Bu seyde hem yakıt tasarrufu hem de sağlıklı bir yaşam ortamı sunar. Birkaç yöntemle evde kolayca evinizde bulunan petekleri temizleyebilirsiniz.

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Kış aylarında kalorifer peteklerinin bir kısmının ısınmadığını farkederiz. Kaloriferin farklı bölgelerinde ısı farklılıkları bulunuyorsa temizleme vakti gelmiş demektir. Ayrıca yaz aylarında kapatılmasından dolayı içerisinde oluşan havanın alındıktan sonra çalıştırılması gerekiyor. Kalorifer peteklerinin temizliğini sağlamak, kombi ve peteklerden daha iyi verim almak ve ısınmak için çok önemlidir.

Petek temizliğinde kullanılacak malzemeler

Elektrik süpürgesi
 
Peteklerin kenarları için bir sopa veya oklava
 
Nemli bez
 
Sıcak su

Kalorifer peteklerini temizlemek için öncelikle oluşabilecek tehlikelere karşı kombiyi kapatmanız gerekiyor.

Banyolarda bulunan tahliye vanalarından tesisatta bulunan suyu boşaltma işlemini yapmanız gerekiyor. Eğer tahliye vanası yoksa radyatörlerde bulunan purjör vanasından kalorifer peteklerindeki suyu boşaltma işlemini yapabilirsiniz.

Kombi sisteminin içindeki su tamamen boşalttıktan sonra  kombi peteklerinin rekorlarını açarak boru ile olan bağlantı kısmını ayırabilirsiniz.

Bağlantı kısmını ayırdıktan sonra radyatörleri duvardan sökerek banyoya ya da yıkayacağınız yere götürün.

Evde bir hortumunuz varsa kalorifer peteklerinin içine tazyikli su püskürterek bütün kirlerden arındırabilirsiniz. Püskürttüğünüz suyun rengi temiz olana kadar bu işlemi yapın.

Temiz su geldikten sonra güzelce dış tarafları silin ve peteği tekrar eskisi gibi yerine monte edin.

Bu işlemi bütün radyatörler için tek tek yapmayı unutmayın. İşlem bittikten sonra kombinin altında bulunan su takviye vanasını açarak kombiye su vermeniz gerekiyor.

Kalorifer petekleri temizliğini yaptıktan sonra bütün kalorifer peteklerini tek tek dolaşarak peteklerin havasını almanız gerekiyor. 

Böylelikle artık istediğiniz zaman kombiyi çalıştırıp evinizi ısıtabilirsiniz.

Kombinin havası nasıl alınır?

Soğuk havalarda ısınmak için açtığımız peteklerin içinde hava oluşması da ısınma verimini düşüren bir nedendir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıp bir kısmı soğuksa içinde hava olduğunu gösterir. Kaloriferin iyi ısıtmasını istiyorsanız açıklayacağımız işlemi kombi çalışırken gerçekleştirmeniz gerekir.

İlk olarak peteğin üst kısmında bulunan purjör tapasını yavaşsa sökerek alabilirsiniz.

Tapayı çevirmeye başladığınızda eğer hava varsa çıkmaya başlayacaktır. Hava bittikten sonra su gelecektir bu nedenle hazırlıklı olunmalıdır. Su gelmeye başladığında tapayı kapatabilirsiniz.

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