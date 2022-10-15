Estetiklere para dökmeye gerek yok! Yüz yogasıyla daha ince bir yüz mümkün

Yüz yogası yüz kaslarımızı düzenli çalıştırır ve daha sıkı ve gergin bir görünüm sağlar. Yüz yogası egzersizleri, az çalışan güçsüz kasları kuvvetlendirerek sarkmaları ve olumsuz görünümü gidermek amacıyla yapılan hareketlerdir.

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Yaptığımız mimiklerden dolayı en çok kırışan bölge olan yüzümüzü daha genç tutabiliriz. Yüz yogası hareketleri, mimiklerimizi yönlendiren kasları çalıştırarak daha sıkı ve genç bir görünüm kazanmamıza yardımcı olur. Kasların düzenli ve doğru bir şekilde çalıştırılması, güçlenmesi ve kırışıklığın azalması için bu hareketler çok etkilidir.

Yüz yogası faydaları

Yüz yogası ile göz çevresi, alın ve ağız çevresi kırışıklıklarına karşı koyabilirsiniz. Ayrıca yanak, elmacık kemikleri ve gıdık bölgesindeki sarkmaları toparlamak için etkili kas egzersizleri düzenli uygulandığında etikisi gözle görülecek şekilde oluyor. Ancak bu hareketler düzenli uygulanmalı. Çünkü temelde bir kas egzersizi olan yüz yogası uzun süreli ve düzenli uygulamalarla sonuç vermeye başlar. Egzersizleri haftada en az 3, en çok 5 gün olmak üzere minimum 1 ay boyunca uygulamak, gözle görülür sonuçları almaya başlamak için önemlidir .

Yüz yogası nasıl yapılır?

Tüm bakım rutinlerinde olduğu gibi yüz yogasının ilk adımı temiz bir cilttir. Gün içinde kendinize zaman ayırabildiğiniz saatlerde yüz yogasını uygulayabilirsiniz. Uygulama öncesinde cildinizi yağdan, kirden ve makyajdan arındırmalısınız. Yapacağımız hareketler sürekli tekrarlayan kas hareketleriyle oluşan deformasyonları gidermek olacak. Fakat bu hareketleri yaparken yeni kırışıklıklara sebep olmamak için tüm hareketleri bir aynanın karşısında yapmanızı ve egzersiz sırasında yüzünüzde yeni kırışıklık oluşmaması için yüzünüzü kontrol etmenizi öneririz. Egzersiz süresince dik durarak karşıya bakmalı, omuz ve boyun kaslarınızın gevşediğinden emin olmalısınız.

Yüz yogası hareketleri

Kaş Ortası Çizgileri için: Sol elinizin işaret parmağını kaşlarınızın arasına yerleştirin ve hafifçe bastırın. Şimdi sağ elinizin işaret parmağı ile alnınızın ortasına yerleştirerek yine hafifçe bastırın. İki parmağınızı da yavaşça aşağıdan yukarı cilde hafifçe bastırarak yukarı doğru hareket ettirin. Sağ işaret parmağınız saç köklerine ulaştığında durun ve aynı hareketi 8 kere tekrar ederek uygulayın.

Kaz Ayakları ve Göz Çevresi için : Ellerinizi 20 saniye boyunca birbirine sürterek ısıtın. Avuç içlerinizi şakaklarınızı ve göz çevresini dolduracak şekilde yerleştirin ve hafifçe bastırın. Ellerinizi kulak üstlerine doğru yavaşça çekerek alın ve kaşlarınızın gerildiğini hissedin. Gözler açık bir şekilde kaşlarınızı yavaşça çatmaya çalışın. Bu hareket kaş ve göz çevresindeki kaslarınızı güçlendirmek için idealdir.

Göz Altı ve Kaz Ayakları için : İki elimizin işaret parmaklarını göz çukurlarına yerleştirin ve nazikçe bastırın. 10 saniye bekledikten sonra yukarıdan aşağıya olacak şekilde nazik bastırmaya devam ederek daireler çizin. Bu hareket ile kaşlarınız, kaz ayakları ve göz altı kaslarını tetiklemiş olursunuz.

Yanaklar için : Ellerinizi yumruk yaparak, eklem kemikleriniz -ellerinizin dış- burun kenarlarına gelecek şekilde yerleştirin ve hafifçe bastırın. Yumruğunuzu, eklem kemiklerinizin göz altından elmacık kemiklerinin altına kadar cildinizi taradığından emin olarak kulaklarınızın üstüne kadar sürün. 8 tekrar sonrası aynı işlemi yanaklar ve çene arasında uygulayın.

Dudak ve Ağız Çevresi için : İki işaret parmağınızı gülümseme çizgilerine yerleştirin ve hafifçe bastırarak gerdirin. Dudaklar ve cilt gerginken ağzınızı bağırıyormuşçasına açarak A, U ve dudaklar içe dönük şekilde O sesi çıkarın. Bu esnada dudaklar ve cilt daha fazla gerilmeli. Böylece bu bölgedeki kasları tetikleyerek güçlendirmiş olacaksınız.

Boyun ve Gıdı Bölgesi için : Parmaklarınızı birleştirerek, işaret parmağınızı köprücük kemiklerine yerleştirin. Aşağıdan yukarıya, boyundan çene kemiklerine kadar hafifçe bastırarak yukarı doğru sürün. Bu hareket ile kan dolaşımının sizi rahatlattığını hissedeceksiniz. Gıdı bölgesi için tüm gün ve her koşulda uygulanabilecek bir diğer egzersiz, dudakların ‘O’ sesi çıkartır biçimde uzatılarak dil ve damağın ağız içindeki havayı dışarı ve içeri itip çekecek şekilde yukarı aşağı hareket ettirilmesidir. Bu sayede gıdı bölgesindeki kaslar çalışır ve sarkmalar engellenebilir.