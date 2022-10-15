BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü

Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Ekrem Artık (55), 7 yıldır hasretini çektiği evladına kavuşamadan kansere yenik düştü.

Abone ol

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 139’uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanmıştı.

Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi. Hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan dün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.

Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Estetiklere para dökmeye gerek yok! Yüz yogasıyla daha ince bir yüz mümkün
Estetiklere para dökmeye gerek yok! Yüz yogasıyla daha ince bir yüz mümkün
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Erdoğan Bartın'da son rakamları açıkladı! Şehit sayısı arttı
Erdoğan Bartın'da son rakamları açıkladı! Şehit sayısı arttı
Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini iptal etti
Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini iptal etti
Kış gelmeden petek temizliğinizi yapın petek temizliği nasıl yapılır?
Kış gelmeden petek temizliğinizi yapın petek temizliği nasıl yapılır?
Aloe vera bitkisinin mucizelerine inanamayacaksınız aloe vera bitkisinin kullanım alanları...
Aloe vera bitkisinin mucizelerine inanamayacaksınız aloe vera bitkisinin kullanım alanları...
Herkes merak etti patlayan maden bakın kimin çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı var
Herkes merak etti patlayan maden bakın kimin çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı var
Bartın'daki maden faciasına dünyadan taziye mesajları yağdı Zelenski Türkçe mesaj paylaştı
Bartın'daki maden faciasına dünyadan taziye mesajları yağdı Zelenski Türkçe mesaj paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan maden faciası açıklaması: Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu
Kılıçdaroğlu'ndan maden faciası açıklaması: Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu
Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası burada! Sulanmaması için bunu yapın
Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası burada! Sulanmaması için bunu yapın