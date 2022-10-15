En çok çocuklar bayılacak! İşte her yemeğin yanına gidecek çıtır tavuk nugget tarifi

Özellikle çocukların çok sevdiği nuggetları artık marketten almanıza gerek yok! Evde kendiniz hazırlayarak elde edebileceğiniz çıtır çıtır nuggetları yemeye doyamayacaksınız. üstelik ne yemek yapacağınza henüz karar veremediyseniz de sizin için iyi bir fikir olacak. İşte çıtır çıtır nugget tarifi...

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Nugget yemeyi sevmeyeniniz yoktur. özellikle çocuklar için bir vazgeçilmez haline gelmiş olan nuggetı bu tarifle hazırladığınızda artık marketten almayacaksınız. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle evde nugget yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli nuggetları yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız her zaman aklınıza bu tarif gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu çıtı çıtır nuggetlar, herkesi aşık edecek ve kimse evde sizin yaptığınızı anlamayacak. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz evde çıtır çıtır nugget tarifi...

Nugget için malzemeler:

- 500g tavuk göğsü

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı köri

- 1 çay kaşığı ucuyla toz kırmızı biber

- Tuz

- 2 yemek kaşığı un

Bulamak için:

- Un

- Çırpılmış yumurta

- Galeta unu

Nugget Yapılışı:

- Tavuk göğsünü rondoya sığacak şekilde parçalar halinde doğrayarak rondonun içine alın.

- Üzerine karabiber, köri, kırmızı toz biber, tuz ve unu alarak tavukları rondodan geçirin.

- Tezgaha bir parça streç film alın ve üzerine tavuk kıymasını yerleştirerek üzerini tekrar streç film ile kapatın.

- Hemen ardından streç filmin üzerinden merdane ile geçin ve tavuk kıymasını çok fazla olmayacak şekilde inceltin.

- Daha sonra kıymanın üzerini açın ve hamur kesme aparatı ile nuggetlerı şekillendirin. (Dilediğiniz şekilde ve dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz)

- Tüm harç bitene kadar aynı yöntemle şekillendirme işlemine devam edin. (Nugget sayısı, boyuta göre değişiklik gösterebilir)

- Hazırladığınız nuggetlerı panelemek için önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak da galeta ununa bulayın.

- Pişirmek için ayırdığınız nuggetlerı kızgın yağın içerisine alın ve altın sarısı rengi alana kadar sık sık çevirerek altını ve üstünü iyi bir şekilde pişirin.

- Altın rengini alan nuggetlerı kağıt havlu serili bir tabağın içine alın ve istediğiniz soslarla servis edin.

Afiyet olsun...

*** Eğer hazırladığınız nuggetların hepsini hemen pişirmeyecekseniz benim paneleyip buzluğa kaldırabilirsiniz.