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Aksaray'da feci kazada sürücüyü az kalsın bilinçsizlik öldürecekti

Aksaray'da feci kazada sürücüyü az kalsın bilinçsizlik öldürecekti

AKSARAY'da kamyonete arkadan çarpan otomobilde sürücü sıkışıp kaldı. Kazayı görüp gelen diğer sürücü ve bazı vatandaşların tedbirsiz kurtarma çalışması herkesi korkuttu. Kimi eline levye alıp müdahale etti, kimi de aracın üzerine çıktı. AFAD'ın bölgeye gelmesiyle kurtarılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Ömer U. idaresindeki 07 AZN 818 plakalı Opel marka otomobil Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde önünde seyreden Kemal A. yönetimindeki 68 LA 075 plakalı pancar yüklü Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine biriken vatandaşlar sıkışan sürücüye yardım etmek istedi.

Kimi levye kullandı kimi aracın üzerine çıktı

Kurtarma ekipleri gelene kadar yoldan geçen araçlardan levye toplayan vatandaşların kimisi aracın üzerine çıktı, kimisi de levyeyle sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı.

AFAD yaralının imdadına yetişti

Bilinçsizce yapılan kurtarma çalışması kameralara yansırken, bir süre sonra olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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