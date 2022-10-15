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Everton Dele Alli'nin bonservisine indirim yapmaya hazır

Everton Dele Alli'nin bonservisine indirim yapmaya hazır

Beşiktaş'ın, Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli için İngiliz ekibinin bonserviste indirim yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Dele Alli henüz beklenen performansı gösterebilmiş değil. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Everton'un da oyuncuyu geri istemiyor.

Dele Alli'nin sözleşmesinde "Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon euro olur" maddesi yer alıyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı; "Devre arasında satın alma opsiyonu kullanılacak oyuncularla ilgili konuşmak için çok erken" derken Alli konusunda kısa dönemde herhangi bir hamle yapılmayacağını işaret etti.

Bu arada Everton'ın Dele Ali'nin bonservisinde indirim yapmaya hazır olduğu ve 4 milyon euro'ya bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Yıldız futbolcu transferiyle Beşiktaşlı taraftarları çok heyecanlandırmıştı. Fakat şimdiye kadar kendisinden beklenen etkiyi gösterebilmiş değil.

Futbolcunun bu anlamda geleceği yılan hikayesine dönmüş durumda. Yıldız isimle ilgili yakın zamanda önemli gelişmelerin olması söz konusu.

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