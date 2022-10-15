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Adana Demirspor liderliğini 4 golle devam ettirdi

Adana Demirspor liderliğini 4 golle devam ettirdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı. 

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Belhanda, 41. dakikada Akintola, 64. dakikada Onyekuru ve 86. dakikada N'Diaye kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü de 56. dakikada Bahoken'den geldi. 

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 21'e yükseltip liderliğini sürdürürken Kasımpaşa, 13 puanda kaldı. 

Gelecek hafta her iki takım maçlarını kendi sahasında oynayacak. Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk ederken Adana Demirspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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