CHP'nin taziyesi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısını rahatsız etti

Bartın'da meydana gelen maden faciasının ardından 41 madenci şehit oldu. CHP de sosyal medya hesabından kayıplarımızı 'şehit' olarak duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise bu durumdan rahatsız oldu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 41 işçimiz şehit oldu. Patlamanın ardından siyasi partiler taziye mesajları paylaştı.

Chp 'şehit' dedi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı rahatsız oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe gökçen, taziyede şehit ifadesinin kullanılmasından rahatsız oldu. Almanya'dan fon alan derneklerle dirsek temasında bulunan Gökçen, ailenin ifsadına yönelik LGBT girişimlerine desteğiyle tanıyor. Gökçen'in aksine Kemal Kılıçdaroğlu taziyesinde ve partinin Bartın programında 41 işçimiz için şehit tabirini kullanılması dikkat çekti.

'Maden şehidi diye bir şey yok'

Gökçen mesajı alıntılayarak, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu da şehit demişti

Gökçen'in mesajının ardından Twitter'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soma maden faciasının yıl dönümünde yaptığı paylaştığı mesajda, 'şehit' tabirini kullandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, "Soma maden faciasının yıl dönümünde, maden şehitlerimizi rahmetle anıyor; Soma için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.