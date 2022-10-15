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Kayserispor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY (İlk yarı)

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi

HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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