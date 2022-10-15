Kayserispor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY (İlk yarı)
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1