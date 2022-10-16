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Eda Taşpınar'ı gören hayrete düştü! Çıplak ayaklarla...

Eda Taşpınar'ı gören hayrete düştü! Çıplak ayaklarla...

Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, Alman sevgilisi Patrick ile Galataport'ta kameralara yakalandı. İkoncan tabirini bir dönem çok duymamıza sebep olan Eda Taşpınar, derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla dikkatleri üzerine çekti. Taşpınar, mekân çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf topuklu ayakkabılarını çıkardı, yalın ayakla yürüdü.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, bir dönem herkesin dilinde olan ve 'tapılan, yolu izlenen, öncü, yüce' anlamlarına gelen ikoncan lakabıyla anılıyordu. Modayı yakından takip eden ve ilgilenen Taşpınar, giyim tarzıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Taşpınar, önceki akşam Galataport'ta yırtmaçlı elbisesiyle ilgi odağı oldu. Ünlü ismin topuklu ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürümesi ise dikkat çekti.

"Yalın ayak yürümeye alışığım"

Yalın ayak yürüyen Taşpınar, muhabirlerin “Ayağınıza çam parçası batabilir” uyarısına şöyle karşılık verdi: “Ben alışığım. Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu, çok sert. Hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta da hep çıplak ayak dolaşıyorum.” 

Topuklu ayakkabıları ayağını vurunca, Eda Taşpınar çareyi yola yalın ayak devam etmekte buldu.

Dekoltesi yürek hoplattı

Sevgilisiyle birlikte İstanbul gecelerine akan Taşpınar'ın kıyafeti dikkatlerden kaçmadı. Taşpınar'ın derin göğüs dekoltesi yürek hoplattı.

Eda Taşpınar kimdir?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır.

Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür.

Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur.

Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

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