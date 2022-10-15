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Kadıköy'de gökdelende yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kadıköy'de gökdelende yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde binanın boydan boya yandığı görüldü.

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Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

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