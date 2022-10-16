Kardeşi kayıp başvurusu yapmıştı! İlklima korkunç halde bulundu

SAMSUN'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

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Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın vurulmuş olduğunu tespit etti. Şahsın 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğu tespit edildi. Akbörü'nün yanında tabanca da bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlklima Naz Akbörü'nün kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.