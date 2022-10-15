Mete Yarar’dan Selçuk Bayraktar’a yapılan saldırılara tepki

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Selçuk Bayraktar’a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

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Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Günleri ve Kitap Fuarı’na katılan Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar, Çorumlularla söyleşide bir araya geldi.

Türkiye’nin terörle mücadele çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Yarar, Selçuk Bayraktar’a yönelik saldırılara da sert tepki gösterdi.

"Tarihi bilmediğimiz için tarih üzerinden kavga edildiğini" belirten Yarar, “Tarihi öğrenirsiniz ders çıkartırsınız. Tarih üzerinden hesaplaşıyoruz. 1940’lı yıllarda Türkiye’deki önemli savunma sanayindeki fabrikaların birçoğu ya havaya uçmuş yada destek alamadıkları için bir çoğu kapanmış. Nasıl olmuş bu diye sorduk mu? Kızdık mı? Hem de Enver Paşa’nın kardeşi Azerbaycan Fatihi Nuri Kıllıgil hem de onun fabrikası kapanıyor. Böyle bir şey olsa ne olur? O zaman toplum neredeydi. Oraya gelen insanları çoğu Kurtuluş Savaşı’nda değil miydi? Silahın önemini bilmiyorlar mıydı. Hepsi biliyordu vatanseverdi. Herkese soruyorum günde üç tefrisat Selçuk Bayraktar’a saydırıyorlar. Sesimiz çıkıyor mu? Öte yandan Ukrayna’dan geliyorlar adama madalya takıyorlar. Azerbaycan’dan geliyorlar madalya takıyorlar. Başka bir bir ülke bu adam bu dönemin en büyük keşfini yaptı diyorlar. Peki biz, içimizden çıkan en önemli adama küfür edilirken ne yapıyoruz? Hikaye böyle başlıyor. Sustuğunuz müddetçe sizden daha fazla konuşan her zaman haklı olur. Bir kavram var. Kavga etmediğiniz hiçbir şey sizden değildir, emanet verilmez. Yumruklaşmadan bahsetmiyorum mücadeleden bahsetmiyorum. Vatan için mücadele etmiyorsanız, çocuğunuz için, hayatınız için, diliniz için mücadele etmiyorsanız bunların hepsi emanettir. Sizden daha iiyi kavga eden birisi gelir alır bunları” dedi.

'Teklif bile edemezsiniz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olduğu için Selçuk Bayraktar’ın damga yediğini anlatan Yarar, “Azerbaycan ordusu 44 günlük savaşta büyük hizmetlerinden dolayı Selçuk beye devlet madalyası verdiler. 2016’dan beri Türkiye’de 35 bin terörist öldürülmüş. Bunun yüzde 90’ı TB 2 tarafından vuruldu. 4-5 yıldır terörle mücadelede TB 2 kullanılıyor. 44 günlük savaş için madalya verdik. 4-5 yıldır bu ülkedeki her terör olayında TB2 kullanılıyor hadi madalya verin bakayım bu ülkede meclisten. Hadi verin. Çıkartın. Çıkartabiliyor musunuz, çıkartamazsınız. Teklif bile edemezsiniz. Çünkü damgayı yedi. Neydi damga cumhurbaşkanı damadı. Bu adam 2016 yılında her şeyi bitirmişti. 2016 yılına gelindiğinde fabrikası, TB 2’si hepsi üretilmişti. Daha damat değildi. Damat olsa ne olacak. Allah herkese böyle hayırlı damat versin. Neyin kavgasını yapıyoruz. Öbür taraftan bir tanesi Uğur Mumcu bu ülkenin en aydın insanlarından birisiydi. Neymiş sevemeyiz efendim solcu. Necip Hablemitoğlu, söylediklerinin hepsi çıkıyor. Barış Manço Sevmeyiz onu. Niye ülkücü o. Cem Karaca’yı sevmeyiz. Niye solcu. Bizi öyle bir yere getirdiler ki biz tarihle hesaplaşıyoruz” ifadelerini kullandı.