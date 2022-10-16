Okan Buruk: Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor

Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu.

"Dikine doğru oynamakta zorlandık"

Oynanılan oyun hakkında konuşan Okan Buruk, "Deplasmanda ilk kez kaybettik, üzüldük. İlk yarıdaki oyun, bizim kalitemizde değildi. Dikine doğru oynamakta zorlandık. Yavaş ve yana oynadık. Dik oynadığımızda pozisyon bulduk. Bizim kalitemizdeki bir takımın oyununu oynamadık. Bitiricilik sorunu devam etti. Orta kalitesi, topu kendi arkadaşımızla buluşturma. Bu sorunlar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli"

VAR hakemlerinin yetersizliğinden bahseden Buruk, "El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamaları, sadece Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu... Bunda artık kötü niyet arıyorum." dedi.

"Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor"

Galatasaray'ın hakkının hakemler tarafından yenildiğini söyleyen Okan Buruk, "İkinci yarı uzatma süresi... Kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Bugün bir kez daha ortaya çıktı. VAR sistemi kötü çalışıyor, tekrar gördük. Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. İyi değildik, altını çizeyim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi üzücüydü." ifadelerini kullandı.

"Son 1 ayda 2. maçımızı oynadık"

Takımın ara dönemde kötü etkilendiğini belirten Buruk, "Bu tarz kaliteli oyuncuların top kaybetmemesi gerekir. Son 1 ayda 2. maçımızı oynadık. Bu bizi olumsuz etkiledi. Ara vermek bazen devamlılık anlamında sıkıntıya yol açıyor. Bugünkü oyun için bunu söyleyebilirim." dedi.

"Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Taraftarlara şampiyonluk mesajı veren Okan Buruk, "Galatasaray taraftarı merak etmesin. Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Kritik bir maçtı ama etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ama daha iyi oynayacağız. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.