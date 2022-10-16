Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi öyle bir isim çıktı ki...

Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren genç oyuncu Mert Ramazan Demir'le ilgili her şey hayranları tarafından merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu son olarak eski sevgilisiyle gündeme geldi. Demir'in eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi daha ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da genç kızların sevgilisi haline dönüşen Mert Ramazan Demir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler bir hayli şaşırdı.

Eski sevgilisi Serra Öztürk çıktı

Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi olan Demir'in özel hayatı ise hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenen hayranları ise bir hayli şaşırdı. Çünkü Demir'in eski sevgilisi Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi dizisiyle adını duyuran Serra Arıtürk çıktı.

Paylaşımlar mest ediyor

Seyran ve Ferit’in, ailelerinin zoruyla evlenmeleri, ilk başta izleyicinin tepkisini çeken bir durum olmuştu ancak ikilinin uyumu kısa sürede beğenildi. İki ünlü isim sosyal medyada da zaman zaman eğlenceli paylaşımlarda bulunarak hayranlarını mest ediyorlar.

Yalı Çapkını dizisi konusu

Evlenmek zorunla kalan iki kişinin hikayesini anlatmaktadır. Kitaba göre Korhanlı ailesinin Halis Ağa’sı el bebek gül bebek büyütülen ve çok çapkın olan oğulları Ferit’in evlenmesini ister.

Gaziantepli ailenin büyükleri Antep’e giderek, oğulları için en uygun gelini araştırmaya başlar. Bunun için hamamı tercih eden ailenin kadınları, oğulları için istedikleri geline karar verir. Gelinin ailesine durum açıldıktan sonra, isteme için gün verilir.

Antep’e gelmişken gezmek isteyen Ferit, antep fıstığı alacağı bir dükkanda Seyran’la karşılaşır. Belli etmese de ilk görüşte Seyran’a hayran olur. Güzelliği ile büyülenen Ferit, Seyran’dan aradığı yüzü bulamaz. İsteme günü gelip çattığında Suna çok heyecanlıdır.

Heyecandan eli ayağı titreyen Suna, elindeki tepsiyi olduğu gibi devirir. Utancından koşarak uzaklaşırken, imdadına Seyran yetişir. Seyran’ı görür görmez tanıyan Ferit annesine Suna ile değil Seyran ile evlenmek istediğini söyler. Oğlunun bu söylemine şok olan kadın, utana sıkıla konuyu Seyran’ın babasına açar. Kazım’ın kabul etmesiyle Seyran ve Ferit resmen nişanlanır.