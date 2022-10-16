Ebru Polat'tan şoke eden itiraf! 'Kölem olmak isteyen birini...'

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından kendisine atılan mesajları görünce şaşkınlık yaşıyor. "Kölem olmak isteyen çok." diyen Polat şaşkınlığını "Bunlar yeni mi türedi? Mesajları görsen, gel beni döv, temizlik yaptır diyor. Bunun için para veririm" sözleriyle kendisine mesaj atan bir kişiye yaptığını da itiraf etti.

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İddialı paylaşımlarıyla her daim gündem olan şarkıcı Ebru Polat katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlattı. Çok fazla davet de alan Polat kendisine sürekli kölelik teklifi yapan kişilerin mesajlarını aldığını ifade etti.

"Sapık mıdır sapkın mı merak ettim"

"Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi?" diyen Ebru Polat kendisine bu tarz bir teklifte bulunan bir takipçisine yaptığını da itiraf etti:

"Şok ol anlatayım ilk defa anlatıyorum. Kölem olmak için sürekli mesaj atıyor, paralar yağdırayım diyor. Dedim dur şunu bir deneyeyim, git bana ayakkabı al dedim aldı gönderdi. Ben şok oldum. Bunu davet ettim cafeye bir gelsin de görelim diye. Sapık mıdır sapkın mıdır merak ettim.

"Kendini tutamıyormuş, emret yapayım kafasında"

Kapıda bir gördüm arabadan bir çocuk çıktı, full marka giyinmiş, gencecik yakışıklı. Geldi masaya 'oturabilir miyim efendim?' dedi. Fabrikaları varmış. Kendini tutamıyormuş, emret yapayım kafasında. Bu nasıl bir duygu! Gönderdim sonra bir daha gelme dedim."

"Sapık, sapkın..."

Esra Ezmeci gibi sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat gelen bir mesajla şoke olmuştu. Kaynanasıyla birlikte olan, kayınpederine aşık olan insanların olduğunu gören Polat bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyledi.

Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etti.

Ebru Polat kimdir?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı.

Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"’i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.

2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Albümde Serdar Ortaç, Altan Çetin, Onur, Alper Narman, Murat Güneş, Gökhan Tümkaya, Hüseyin Cebişci ve Efe Demiryoğuran gibi isimlerin şarkıları yer aldı.