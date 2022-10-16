A101 marketin ‘indirim’ adı altında rezaletleri sürüyor! Küflenmiş sucuğa indirim

A101 marketler zincirinin son günlerde sık sık gündeme gelen indirim görünümlü rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. A101 markette Zincir A101 markette ‘indirim’ adı altında midenizi bulandıracak bir görüntü ortaya çıktı.

Abone ol

A101 market yine insanların sağlığını tehdit eden bir "indirim" oyunuyla daha gündemde. A101 markete giden bazı vatandaşlar yaşadıkları sorunları sosyal medya platformlarından paylaşarak duruma tepkilerini dile getiriyor.

Son olarak A101 marketin bir şubesinde küflü kangal sucuğunun indirimle satışa sunulması pes dedirtti. Sosyal medyada bir kullanıcı, A101 markette küflü olan dana kangal sucuğun ‘indirim’ adı altında 41,95 liradan 19,95 liradan raflarda satıldığını paylaştı.

A101 Eylül ayında da son tarihi geçmiş sucukları indirimli satışa çıkarmıştı.

Sucuğu 42 liradan 20 liraya düşürmüşler!

Sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından, küflü dana sucuğun fotoğrafını, “A101 kangal sucuk ürünü küf içinde, sanki alınabilir haldeymiş gibi bir de 42 liradan 20 liraya düşürmüşler. Şaka gibi gerçekten.” notuyla paylaştı.

Küflenmiş tost ekmeğinin tarihine bakın

Sosyal medyada bir başka kullanıcı da, “Dün A101'den tost ekmeği aldım son kullanma 18 ekim yazıyor fakat eve geldiğimde fark ettim küflenmeye başlamış bugün iade veya değişim için gittiğim de hiç bir şekilde yardımcı olmadılar. Halk sağlığını tehdit etmek bozuk ürünü rafta tutmak.” ifadelerini paylaştı.

Mağaza Market-Sen A101 Koordinasyonu tarafından geçen hafta paylaşılan video olay olmuştu. Market-Sen'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

A101’in bozuk ürün rezilliğini bakanlık seyrediyor biz seyretmeyiz!

A101’in son kullanma tarihi geçen ürünleri zorla sattırma politikası hâlâ devam ediyor. Mağaza Market-Sen üyeleri, bu rezilliğe son vermek için çektiği görüntüleri sendikasına ulaştırdı.

Çöpe giden sütlerin parası işçiden kesiliyor

Gelen görüntülerde bir değil üç skandal var. Birincisi; bozuk sütler bölge sorumlusu tarafından kasadan geçirtiliyor. Bu ürünler “çöpe gidiyor” ama parasını A101 işçileri ödüyor.

İkincisi; bozuk, patlamış, satılamayacak ürünler fire olarak yazdırılmadan çöpe attırılıyor. Envanter sayımında çıkan bu açıkları A101 işçileri ödüyor.

Bozuk tavukların etiketi siliniyor

Üçüncüsü; bozuk tavukların son kullanma tarihi siliniyor. Şoklanarak satışa sunuluyor.

A101 patronları her zararını işçinin sırtına yüklüyor. Bozuk ürünleri sahtekârlıkla satma suçuna işçileri de ortak etmeye çalışıyor. İşçiler ne patronların ne de bu suçun ortağı olmayacak. İşte Mağaza Market-Sen üyeleri bu rezilliği bir kez daha ortaya çıkarıyor.

Çalışma Bakanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı da tüm bu rezilliği hala seyrediyor. Çalışma Bakanlığı, işçinin cebine göz diken A101 patronlarını seyrediyor. Tarım Bakanlığı, emekçi halkın bozuk ürünlere mahkûm edilmesini seyrediyor."