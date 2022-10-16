Bu çaydan günde 2 bardak içen tüm hastalıklardan kendini koruyor

Dünya üzerinde pek çok gıda yapımında ve ilaçlarda kullanılan hibiskus bitkisi, genel olarak tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişir. Bu bitkiden yapılan çay ise sağlık için saymakla bitmeyen faydalar sağlıyor.

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Hibiskus çayının iştah azaltıcı özellikleri bulunur, metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını kolaylaştırmaktadır. Bununla beraber vücutta bulunan kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengeler. Kolesterolü dengede tuttuğu için kalp ve damar rahatsızlıkları riskini düşürmeye destek olur.

Hibiskus çayı hipertansiyonu da dengede tutmaktadır. Karaciğer dostudur. Karbonhidrat emilimini yavaşlatırken kan şekerini dengeler. Antidepresan özellikleri sebebiyle uykusuzluğa ve strese karşı da etkilidir. Kan şekerinin düzenlenmesine destek olur. Böylece diyabet riskini düşürür. Yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

Regl ağrılarına iyi gelir. Adet döneminde görülen sancı ve krampların azalmasına destek olur. Zengin C vitamini içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı da etkilidir. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlatır ve sinir sistemini sakinleştirir.

Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine destek olan hibiskus çayı, yaşlanma etkilerini de geciktirir. Bağırsak hareketlerini arttırır. Böylece sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. Vücut direncini arttırır. Kış rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine de destek olur.

Hibiskus çayı nasıl hazırlanır?

Hibiskus çayı için gereken malzemeler;

1 tatlı kaşığı kurutulmuş hibiskus, 1 su bardağı içme suyu.

Hibiskus çayı yapımı bir hayli kolaydır. İlk başta su kaynatılır. Kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı hibiskus eklenir ve demlenmesi için 10 dakika beklenir. Sonrasında çay süzülerek içilir. Hibiskus çayı mayhoş bir tada sahiptir. Bu sebeple bal, tarçın veya esmer şeker eklenerek de içilebilir.

Hibiskus çayı günde kaç bardak içilebilir?

Hibiskus çayı günde en fazla 2 bardak tüketilmelidir. Hibiskus çayı öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde içilir. Hibiskus çayı 10 gün boyunca içildikten sonra mutlaka 3 ay ara verilmelidir. 10 günden fazla tüketilmesi halinde faydalarından çok zararları meydana gelebilir. Üç ayda bir kez 10 günlük tekrar yapılmalıdır.

Hibiskus çayı kimlere önerilmez?

İlk başta düşük tansiyona sahip olan insanların hibiskus çayı tüketmesi önerilmez. Kronik rahatsızlığa sahip olan insanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, alerjik bünyeye sahip olanlar ve kolesterolü olan insanların doktor onayı almadan hibiskus çayı tüketmemesi gerekir. Aksi halde sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilir.