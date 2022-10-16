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İçinizi ısıtacak şahane lezzet ezogelin çorbası tarifi!

İçinizi ısıtacak şahane lezzet ezogelin çorbası tarifi!

En bilinen ve sevilen çorbalarımızdan olsa da ezogelin çorbasını henüz denememiş olabilirsiniz. Doyurucu ve bütçe dostu ezogelin çorbasının bu enfes tarifine bayılacaksınız. Kıvamı nefis, tadı muhteşem olan ezogelin çorbası tarifinin yapılışına gelin birlikte göz atalım. İşte dumanı üstünde ezogelin çorbası tarifi...

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Kış aylarında sıcak sıcak tüketilen çorba tariflerinden pek çoğumuz vazgeçemiyoruz. Doyurucu oluşu, uzun süre tok tutmasıyla ezogelin çorbası tarihler boyunca sofralarımızda yeri olan bir çorba tarifi. Ezogelin çorbası ekonomik olmasıyla da gönüllerde taht kuruyor. Dumanı üstünde, sıcacık bir ezogelin çorbasına siz de hayır diyemiyorsanız bu tarifimizi deneyin. Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Ezogelin çorbası malzemeleri

1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı pirinç
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak su
Nane
Tuz

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın.

Suyu tencereye alıp kaynatın.

Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.

Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.

Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun.

Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın.

Daha sonra da naneyi ilav edip karıştırmaya devam edin.

Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.

Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

Kırmızı mercimeğin faydaları neler?

- Cilde iyi gelir. İçerisindeki antioksidan bileşenler sayesinde yaşlanmayı engeller, ciltteki yara ve aknelere iyi gelir.
- Zengin lif içeriği ayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.
- Diyabet hastaları için dıpru bir besindir. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini düzenler.
- Her gün düzenli olarak kırmızı mercimek tüketimi akciğer, bağırsak, göğüs kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.
- Protein be mineral bakımından zengindir.
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Kemik ve diş sağlığına iyi gelir. Osteoporoz riskini azaltır.
- Rahat bir hamilelik geçirmenize yardımcı olur.
- Lif bakımından oldukça zengin olan bu besin vücudunuzdaki kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığınızı korur.

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