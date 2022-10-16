Bartın'daki faciayla ilgili son dakika gelişmesi! Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı çıktı

ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez'den Bartın Amasra'da 41 madencinin öldüğü faciayla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Alanı kapatma kararı aldık" dedi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek. Bartın'daki maden ocağındaki faciayla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ocaktaki kısmi yangınla mücadeleye devam ediliyor. Alanı kapatma kararı aldık." dedi. İşte Bakan Dönmez'in açıklamaları...

Kapatma kararı alındı

- Yangınla mücadele devam ediyor. O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı alındı. Şu an baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basma suretiyle kontrol altına alacağız.

- Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti ve bunların tesis edilmesi vs. teknik işlemleri devam edecek. Bu işler bitinceye kadar da Amasra müessesemizde de kömür üretimine ara veriyoruz.

Başsavcılık soruşturma başlatıyor

Bugün Adalet Bakanımız işletmemizi ziyarete geldi, kısa bir bilgi alışverişinde bulunduk. Başsavcılığımızın araştırma soruşturma ile ilgili tahkikat başlatılması söz konusuydu. Başsavcılığımız ve görevli arkadaşlara kimlik tespiti alanında görevler düşüyordu, çok seri hareket ettiler.