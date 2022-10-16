Maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşeti anlattı: Bağırdık, yakındık…
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu yaşanan dehşeti anlattı. Berberoğlu "Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk. O anda çok korktuk. " dedi.
Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.
Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.
Patlama anında yaşadıklarını aktaran Berberoğlu, şöyle devam etti:
"Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik.