Maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşeti anlattı: Bağırdık, yakındık…

Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.