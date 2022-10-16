Lezzetine hayran kalacaksınız tavuk tantuni tarifi!

Mersin'e özgü bir lezzet olan tantuniyi tavuklu yapmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de çok lezzetli olan tavuk tantuninin enfes tadına doyum olmuyor. İncecik lavaşı, lezzetli baharatlarıyla tavuklu iç harcı tantuniyi karşı konulmaz bir lezzet haline getiriyor. İşte leziz mi leziz tantuni yapmanın püf noktaları...

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Mersin deyince akla gelen lezzetlerden olan tantuni, en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Aslı dana etiyle yapılan tantuniyi biz bu sefer tavuk eti kullanarak hazırlıyoruz. İncecik lavaşın içinde et, baharatlar, domates ve soğanla tantuniyi tadanlar mest oluyor. Peki tavuklu tantuni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tavuk tantuni tarifi...

Tavuk tantuni malzemeleri

3 adet tavuk göğsü

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Lavaş ekmeği

İçi için:

2 adet kuru soğan

2-3 adet domates

Maydanoz

Tuz

Tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın.

Soğanları piyazlık doğrayın.

Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın.

Domatesleri de küp küp doğrayın.

Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın.

Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin.

Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun.

Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın.

Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın.

Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Afiyet olsun.

Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Tantuninin faydaları neler?

Tantuninin içerisindeki kırmızı et; yüksek kalitede protein, demir ve çinko içeriyor. Ayrıca gıdalardan alınan demirin kolaylıkla sindirilmesine yardımcı oluyor. B grubu vitaminler yönünden de zengin olan tantuni, beslenme yetersizliklerini azaltmaya yardımcı oluyor ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tantuninin içinde bulunan ve en değerli hayvansal protein kaynağı olan kırmızı et, kan yapıyor ve kansızlığı önlemeye katkıda bulunuyor.

Tantuni, etin yanı sıra sumak, maydanoz, biber ve domates gibi son derece faydalı besinleri de içeriyor. Bu nedenle tam bir vitamin ve mineral kaynağı. Özellikle sumak, hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça oldukça faydalı. Maydanoz ise içeriğindeki K vitamini sayesinde kemikler ve böbrekler için bire bir.

Tantuni, lavaş ve ekmekle tüketilmediği sürece demir, çinko ve manganez bakımından da iyi bir gıda. Çinko ve demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynuyor. B12 vitamini sayesinde de sinir hücrelerini iyileştiriyor. Tantununin temiz ve güvenilir yerlerde yenilmesine de dikkat edilmeli.