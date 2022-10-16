BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  EKONOMİ

Döner yemek artık lüks oldu! Her ay fiyatı artan dönerin porsiyonu 120 lira oldu

Döner yemek artık lüks oldu! Her ay fiyatı artan dönerin porsiyonu 120 lira oldu

Ete gelen zamlarla birlikte diğer girdi maliyetlerinin de sürekli artmasından sonra dönerin neredeyse her ay fiyatı artıyor. İstanbul Etiler'deki bir dönercide bir porsiyon et dönerin fiyatı 120 TL olurken, esnaf lokantasında ise birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu.

Abone ol

Yüksek enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerde zam yağmuru devam ediyor. Özellikle son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de aldı. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları yükseldi.

Neredeyse her ay fiyatlar yükselirken, yaşanan durumdan esnaf da vatandaş da şikayetçi. Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye yükseldi.

Pilav üstü döner 70, dürüm 60 TL

Esnaf lokantasında birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi. Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bozdağ yaralı madencileri hastanede ziyaret etti
Bakan Bozdağ yaralı madencileri hastanede ziyaret etti
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Boşnak mutfağından kaymaçina tarifi yok böyle lezzet!
Boşnak mutfağından kaymaçina tarifi yok böyle lezzet!
Bu şifalı içecekler ile çocuklar hastalıktan kalkan gibi korunuyor
Bu şifalı içecekler ile çocuklar hastalıktan kalkan gibi korunuyor
Almanya'da Türk kızı Selin'i kaçırıp tecavüz etti! 24 saatlik dehşet anları...
Almanya'da Türk kızı Selin'i kaçırıp tecavüz etti! 24 saatlik dehşet anları...
İzmit Körfezi'ni kirleten geminin cezası belli oldu
İzmit Körfezi'ni kirleten geminin cezası belli oldu
Bu çaydan günde 2 bardak içen tüm hastalıklardan kendini koruyor
Bu çaydan günde 2 bardak içen tüm hastalıklardan kendini koruyor
Uyku sorunu yaşayanlar buraya! 11 saniyede uyuma yöntemi nedir nasıl uygulanır?
Uyku sorunu yaşayanlar buraya! 11 saniyede uyuma yöntemi nedir nasıl uygulanır?
A101 marketin ‘indirim’ adı altında rezaletleri sürüyor! Küflenmiş sucuğa indirim
A101 marketin ‘indirim’ adı altında rezaletleri sürüyor! Küflenmiş sucuğa indirim
Öldü denilen adam morgda dirildi yürüyüp evine gitti
Öldü denilen adam morgda dirildi yürüyüp evine gitti