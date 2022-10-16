Boşnak mutfağından kaymaçina tarifi yok böyle lezzet!

Üzerinde krem karameliyle tadına doyamayacağınız bir tatlı kaymaçina. Balkanların en lezzetli, meşhur tatlılarından kaymaçinayı sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifle tüketeceksiniz. Yapılışı çok kolay, lezzeti bol kaymaçina tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte püf noktalarıyla enfes kaymaçina tarifi...

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Balkan mutfağına özgü bir tatlı olan kaymaçina, sütlü tatlı severler için mükemmel bir alternatif. Boşnakların bu enfes tatlısı süt, yumurta ve şekerden oluşuyor. Üzerinde muhteşem krem karameliyle büyüleyici bir tat sunuyor. Kaymaçina isteğe bağlı olarak portakal veya limon ile aromalandırılabiliyor. Kaymaçina nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kaymaçina tarifi...

Kaymaçina malzemeleri

5 adet yumurta

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Karameli için:

5 yemek kaşığı şeker

Kaymaçina nasıl yapılır?

Süt ve şekeri derin bir kasede çırpın.

Ardından içine yumurtayı ekleyip krema haline gelene kadar 5 dakika boyunca çırpın.

Köpük köpük olan hamura vanilyayı da ekleyip karıştırın ve cam bir tepsiye alın.

Fırın tepsisine su koyun ve cam tepsiyi de içine yerleştirin.

Kekinizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin.

Üzeri kızarınca fırından çıkarın ve soğuması için kenara alın.

1 gün buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Kaymaçina tatlısını tekli kaselerde de pişirebilirsiniz. Bunun için de ilk olarak dibine karamelize şekeri koyup üzerine kaymaçina eklenir.

Daha sonra su olan fırın tepsisine yerlşetirilip fırına verilir. Fırından çıkınca soğutulu ve servis tabağına ters çevrilerek ikram edilir.

Afiyet olsun...

Sütün faydaları neler?

Birçok besin öğesi bakımından zengin olan sütün faydaları aşağıdaki gibidir:

Diş sağlığı açısından faydalıdır.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

Kolesterol ve hipertansiyonu dengeler.

Saç ve tırnak sağlığı açısından faydalıdır.

Kalsiyum zengini olduğu için çocuklarda kemik gelişiminde yardımcıdır.

Tokluk hissi yaratır.

Kan basıncının düşmesinde yardımcıdır.

Çocukların günlük içmesi gereken süt miktarı ise şöyle:

2-3 yaş arası günlük 2 bardak

4-8 yaş grubu günlük 2,5 bardak

9 yaş ve üzeri günlük 3 bardak

Günlük süt, taze inek sütünün 72 derece bir sıcaklıkta 15 saniye ısıtılarak mikroplardan arındırılması sonucunda elde ediliyor. Günlük sütlerin buzdolabında saklanması ile 56 gün raf ömrü bulunuyor. Bu sürenin sonrasında sütte ekşime ve bozulma yaşanıyor. UHT yani uzun ömürlü sütler ise 150 derece sıcaklıkta birkaç saniye ısıtılıyor ve hızlı bir şekilde soğutuluyor. Bu sütler açılmadıkları sürece odak sıcaklığında 36 ay kadar saklanabiliyor. Ancak UHT ile elde edilen sütlerde ısıya duyarlı olan bazı vitaminler yok olabiliyor.