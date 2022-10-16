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İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

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İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

İSTANBUL Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.Kaza sonrası otomobilin haline bakın...

İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. 

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İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu

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İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı
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