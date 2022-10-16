İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza! Hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı
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İSTANBUL Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.Kaza sonrası otomobilin haline bakın...
Kaza, saat 07.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.
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Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu
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