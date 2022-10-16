Kazandığı 1 milyon TL'yi nereye harcayacağı belli oldu! Duyanlar inanamadı

Başarılı oyuncu Demet Evgar, reklamlardan ve dizilerden kazandığı parayla ata mesleği olan çiftçiliğe destek sağladı. Evgar, son olarak reklamdan kazandığı 1 milyon TL'yi Manisa’da senelerdir çiftçilikle uğraşan ailesine sürdürülebilir tarım yapmaları için verdi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi büyük taktir topladı.

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Bu senenin Mart ayında bir süredir birlikte olduğu Levent Babataş'la nikah masasına oturan ünlü oyuncu Demet Evgar, Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Başarılı oyuncu, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe özel olarak gerçekleştirilen hasat etkinliğinde boy gösteren ünlü oyuncu, sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarından bahsetti.

"Tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte yorulmadım"

Dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin bireyi olan Demet Evgar, şunları söyledi:

"Biz bu işi hala sürdürüyoruz. Hatta evladımı da oranın havasını iyice solusun diye çiftliğe götürdüm. Toprakla uğraşanların hayatı sabah 04:30-05:00 dediniz mi başlar. İşi 12 olmadan bitiririz. Sabah bereketi denilen bir şey vardır toprakla uğraşanlarda. Şunu içten bir şekilde söyleyebilirim ki, tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte daha yorulmamışımdır."

Yatırımını çiftçiliğe yaptı

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; güzel oyuncunun, boy gösterdiği reklamdan kazandığı 1 milyon TL'yi ailesine Manisa Aşağıçobanisa bölgesindeki çiftliklerinde sürdürülebilir tarım yapabilmeleri için verdiği öğrenildi.

Demet Evgar kimdir?

Demet Evgar (d. 18 Mayıs 1980, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü.

Televizyon ve sinema

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza'nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir.2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar; Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.