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Bozdağ'dan maden ocağındaki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kafalarda ne kadar soru varsa...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bozdağ'dan maden ocağındaki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kafalarda ne kadar soru varsa...

AMASRA'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin Bakan Bozdağ'dan flaş bir açıklama geldi. Bozdağ, "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi.

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Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Bakan Bozdağ yaptığı son dakika açıklamada  soruşturmayı 5 savcının sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Bozdağ "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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