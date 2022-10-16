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Annesinin bakıcısını küçük çocuğunun önünde öldürdü! 'Özlem kes artık yeter' dedi ve kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annesinin bakıcısını küçük çocuğunun önünde öldürdü! 'Özlem kes artık yeter' dedi ve kesildi

İSTANBUL Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Şüheli olay yerinde gözaltına aldı.

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Dehşete düşüren olay Maltepe Zümrütevler Mahallesi'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Özlem kes artık yeter diyordu"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

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