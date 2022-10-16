Kardeşinin kayıp ihbarı yaptığı İlklima Naz, sahilde ölü bulundu! Attığı son tweetler dikkat çekti
SAMSUN'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Akbörü'nün son paylaşımları 'intihar' iddiasını güçlendirdi.
Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz kenarında sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın kafasından vurulmuş olduğunu tespit etti.
Cansız bedenin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğu tespit edildi. Akbörü'nün yanında da tabanca bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İlklima Naz Akbörü'nün kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.