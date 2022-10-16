PKK'nin sırrı ifşa oldu! Apo’ya en yakın ismin ölümünü 2 yıl gizlediler

HATAY’ın Amanos dağlarında öldürülen terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden 'Türk Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül’ün ölümünü terör örgütü iki yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı. 27 yıl boyunca çok sayıda kanlı baskında yer alan terörist Şengül, Şam’da uzun yıllar Abdullah Öcalan’ın yanında yer almıştı.

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Hatay'ın Amanos dağlarında çıkan çatışmada 17 Ekim 2020 günü öldürüldüğü belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca 10 milyonluk kırmızı kategoride yer alan sözde Toros-Amanos saha sorumlusu ‘Türk Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül ile koruması 500 bin liralık gri listede aranan İsmail Erbay'ın ölümünü terör örgütü iki yıl gizledi.

1993 yılında örgüte katıldı

Karaman'ın Ermenek ilçe nüfusuna kayıtlı terörist Şengül, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görürken 1993 yılında terör örgütüne katıldı. Diyarbakır, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Karadeniz kırsalında uzun yıllar terörist eylemlere katıldı. 1995 yılında Tunceli Bali deresinde yaralandıktan sonra tedavi için Suriye'ye götürüldü.

150 teröristten sorumluydu

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Şam'daki sözde karargâhında ideolojik eğitim aldıktan sonra 1996 yılında Suriye'nin Afrin ilçesi kırsalından Hatay'ın Amanos dağlarına sızdı. Burada 150 teröristten sorumlu olan Şengül, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Antalya Manavgat ve Serik kırsalında da silahlı ve bombalı saldırıları bizzat organize etti.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra 1999 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan terörist 2003-2006 yıllarında tekrar Hatay Amanos kırsalına terörist saldırıları organize etti. Terör örgütünün sözde Askeri Konsey üyesi olan terörist İbrahim Şengül, örgütün birçok kongre ve konferanslarına da katıldı. Kandil'deki Hinere kampında sözde saha sorumluluğu yapan terörist 2012 yılında beraberindeki bir grupla yeniden sözde Amanos-Toros-Güneybatı Eyalet sorumlusu olarak Hatay kırsalına geçiş yaptı.

Terör örgütü ölümünü 2 yıl sakladı

17 Ekim 2020 günü koruması İsmail Erbay ile birlikte Amanos kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldü. 27 yıl terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan Şengül'ün ölümünü, örgüt içindeki konumu nedeniyle terör örgütü iki yıl boyunca sır gibi saklı tuttu. Terörist hakkında Adana, Tunceli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Kilis Başsavcılıklarınca yakalama kararları vardı.

10 askerimizin katili

Şengül, 31 Mayıs 2010'da İskenderun Deniz Komutanlığı'na bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığı'na nöbet değişimi sırasında roketli saldırıda 7 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırıya da bizzat katılmıştı.

İbrahim Şengül, 17 Mayıs 2012 günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında görevden dönen sivil askeri araca pusu kurularak Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ile Teğmen Ahmet Tarım'ın şehit olduğu hain saldırının da bizzat talimatını vermişti.

Gaziantep katliamının emrini vermişti

20 Ağustos 2012'de Ramazan bayramının ikinci günü bomba yüklü aracın Şehit Kamil İlçesindeki Karşıyaka Polis Merkezi önüne bırakılarak uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetmiş, 66 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının talimatını terörist İbrahim Şengül, bombacı terörist Murat Filiz'e vermişti.

Geçen yıl Ekim ayında Hatay'ın Belen İlçesinde başlayan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan Orman yangınlarıyla ilgili sabotaj emrini de terörist İbrahim Şengül vermişti. Suriye'den gelen şifreli talimat üzerine Paramotorla Suriye Münbiç'ten havalanan 4 terörist ormanları ateşe verdikten kısa süre sonra çıkan çatışmada öldürülmüşlerdi.

An itibariyle Amanoslarda terörist yok

Teröristbaşı Abdullah Öcalan Şam yıllarında, “Şırnak ve Diyarbakır kadar, benim için Amanoslar da çok önemlidir” talimatı üzerine PKK, 1994 yılından bu yana Amanos'lara Suriye'den sızıyordu.

Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş Pazarcık, Elbistan, Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Engizek dağları, Osmaniye Hasanbeyli, Gaziantep Islahiye, Adıyaman Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Kömür, Kâhta, Malatya Doğanşehir'e kadar sızarak hain saldırılar gerçekleştiriyordu. Amanos'a sınırdan sızmaların bitmesindeki en büyük etken ise Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekâtı oldu.

Afrin'in terör örgütünün işgalinden kurtarılmasıyla yeni terörist gruplar Amanoslara takviye edilemezken, içeride sıkışan teröristler “Ara, bul, yok et” parolasıyla teker teker etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, an itibariyle Amanos kırsalında tek bir teröristin bile kalmadığını ifade etti.