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Sigaralara zam geldi! Her sigara 2 TL zamlandı! En ucuz sigara 30 TL'ye dayandı

Sigaralara zam geldi! Her sigara 2 TL zamlandı! En ucuz sigara 30 TL'ye dayandı

Dün Bir grup sigara zam geldiğinin duyurulmasının ardından bugün en çok tüketilen sigara grubu olan JTİ de yeni fiyat listesini açıkladı. Böylece tüm sigaralara 2'şer TL zam gelmiş oldu. Marlboro ve Parliament marka sigaralar 33 lirayı aştı.

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Önceki gün Tekel Bayileri Platformu bir sigara grubuna zam geldiğini bildirmişti. Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı. Böylece bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

Bu gelen beşinci zam oldu

En pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu. Sene başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapıldı. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.

Bir sigara grubunda gelen ama güre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 33,5 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL,32 TL ve 32,50 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

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