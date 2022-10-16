Damla Ersubaşı'na gelen yorum eski eşi çıldırttı çok sert cevap verdi 'Ananın...'

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisindeki çocuk oyunculardan Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ersubaşı'na bu kez takipçilerinden yapılan yoruma eski eşi sessiz kalamadı. Mustafa Keser'in sert yanıtı olay oldu.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si ekranlardan uzak kalsa da bir hayli aktif kullandığı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Damla Ersubaşı, son olarak Instagram hesabından paylaştığı pijamalı videosuyla dikkat çekti. Ünlü isme gelen yoruma sinirlenen Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Keser'in yanıtı gündem oldu.

Yorumu görünce sinirlendi

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın sosyal medya paylaşımları ise gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu son olarak pijamasıyla dans ettiği anları paylaştı. Ersubaşı'na bir takipçiden çirkin bir yorum geldi.

Eski eşi de aynı şekilde yanıt verdi

Takipçi Ersubaşı'na "Of of bu ne g...t ya" diyerek şoke etti. Bu yorumu gören eski koca Keser çileden çıkınca "Ananın g..t daha güzel emin olabilirsin" diyerek aynı sertlikte yanıt verdi.

Evlilikleri uzun sürmedi

2016 yılında Mustafa Keser ile evlenen güzel oyuncunun bu evlilikten 2 de kız çocuğu olmuştu. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi.

Damla Ersubaşı kimdir?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor. 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Ersubaşı’nın 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu var.

Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

İhanet ardından evlilikleri çatırdayan çift 2020 eylül ayında tek celsede boşandı. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.