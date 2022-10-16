Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! İşte bir çırpıda bitireceğiniz orijinal mozaik pasta tarifi

Genellikle çocuklu ailelerin dolaplarında tatlı türleri eksik olmaz. Bunların başında ise pastalar gelir. İşte çocuklarınızın severek tüketebileceği, yapımı kolay ve lezzetli olan mozaik pasta tarifi...

2 paket sade pötibör bisküvi

100 gr tereyağı

1 su bardağı süt (Oda ısısında)

3 yemek kaşığı dolusu kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı fındık

Orijinal mozaik pasta tarifi :

Orjinal mozaik pasta tarifi için; ilk başta derin bir kabın içine 2 paket pötibör bisküviyi (350 gr) iri parçalar halinde kırın. Bisküvilerin çok fazla ufak olmamasına özen gösterin. Tarifte kullanılması tavsiye edilen su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Çay bardağı ölçüsü 110 ml'dir.

Mozaik pastanın sosunu hazırlamak için; 100 gr tereyağı ya da margarini küçük bir tava içine koyup, yakmadan eritin. Ardından eriyen tereyağını derin bir kase içine koyun. Yağın üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı dolusu kakao ilave edin. Kakao ve şekeri iyice karıştırın. Sonrasında karışımın üzerine 1 su bardağı süt dökün. Şeker tamamen eriyene kadar sosun iyice karışmasını sağlayın.

Diğer yandan, 1 su bardağı fındığı fazla küçük olmayacak şekilde kırın. Orta büyüklükte olması yeterlidir. Hazırladığınız kakaolu sosu bisküvilerin üzerine iyice dökün. Sonrasında fındıkları ilave edin. İsteğe göre fındık yerine ceviz ya da fıstık da koyabilirsiniz. Son olarak tüm harcı bisküvileri ezmeden yavaşça karıştırın. Bisküvilerin tamamen sosa bulandığından ve sosu iyice çektiğinden emin olun.

Ardından tezgah üzerine genişçe bir streç film serin. Streç filmin üzerine hazırladığınız bisküvili karışımı dökün. Karışımı streç filme sarıp, elleriniz ile yanlardan ve uç kısımlardan bastırarak şekil verin. Sonrasında orjinal mozaik pastayı derin dondurucuya koyun. En az 1-2 saat dondurucuda bekletin.

Hazırladığınız mozaik pastayı dondurucudan çıkartıp, 5 dakika oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında dilimleyerek, afiyetle tüketebilirsiniz.

Mozaik pasta ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası da hazırlık aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 10 kişilik orijinal mozaik pasta için geçerlidir.