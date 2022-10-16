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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde! Yaralı madencileri ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geldi. Erdoğan yaralılardan birinin şuurunun açık olduğunu, diğer 5 yaralıya ise tüm müdahalelerin yapıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük" dedi.

Hastane ziyareti sonrası yaralı madencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamına şu ifadeleri kullandı:

"Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar"

Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabii entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımız bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi, enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra’daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları Amasra’ya geri göndereceğiz” dedi.

Bakan Koca eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

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