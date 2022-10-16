Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mı? Sevgilisinin açıklaması yürekleri dağladı

Cemiyet hayatının ünlü ismi ve oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir akciğer kanseri görüyordu. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalkavan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken sevgilisi Mehmet Çalışkan'dan vasiyet açıklaması geldi.

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Ocak ayında yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü saat 3.45'te yaşamını yitirdi. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Vasiyetle ilgili konuştu

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu. Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi:

"Öleceğini düşünmüyordu"

"Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."

Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan filmleri

1969 Ayrı Dünyalar Billur

1978 Sultan Aslı

1993 Mavi Sürgün Sare İsmet Hanım

1995 Gece Otostopçusu İlkay

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar Şenay

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Dizileri

1992 Aşık Oldum Afet

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar Emel

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı Nazan

1998 Eyvah Babam Belkıs

2000 Eyvah Kızım Büyüdü Filiz

2002 Azad Canan

2002 Reyting Hamdi

2003 Patron Kim? 2004 Metro Palas Seda

2005–2006 Ihlamurlar Altında Handan Tekiner

2008 Bir Avuç Huzur

2008 Servet Avcısı Nejla

2012 Acayip Hikayeler Ayten

2012 Trophy Türk Kendisi Yarışmacı