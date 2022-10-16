Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mı? Sevgilisinin açıklaması yürekleri dağladı

Cemiyet hayatının ünlü ismi ve oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir akciğer kanseri görüyordu. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalkavan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken sevgilisi Mehmet Çalışkan'dan vasiyet açıklaması geldi.Abone ol
Ocak ayında yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü saat 3.45'te yaşamını yitirdi. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.
Vasiyetle ilgili konuştu
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu. Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi:
"Öleceğini düşünmüyordu"
"Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."
Billur Kalkavan kimdir?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.
Billur Kalkavan filmleri
1969 Ayrı Dünyalar Billur
1978 Sultan Aslı
1993 Mavi Sürgün Sare İsmet Hanım
1995 Gece Otostopçusu İlkay
2000 Ölüm Peşimizde
2008 Kraliçe Fabrika'da
2008 Mezuniyet
2015 Çarşı Pazar Şenay
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
Dizileri
1992 Aşık Oldum Afet
1994 Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar Emel
1996 Şahin
1997 Böyle mi Olacaktı Nazan
1998 Eyvah Babam Belkıs
2000 Eyvah Kızım Büyüdü Filiz
2002 Azad Canan
2002 Reyting Hamdi
2003 Patron Kim? 2004 Metro Palas Seda
2005–2006 Ihlamurlar Altında Handan Tekiner
2008 Bir Avuç Huzur
2008 Servet Avcısı Nejla
2012 Acayip Hikayeler Ayten
2012 Trophy Türk Kendisi Yarışmacı