Tonlarca para verip sipariş vermeye son! Evde yufkadan fındık lahmacuna hayran kalacaksınız

Lahmacun, özellikle doğu bölgelerinde en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. İçerisindeki malzemeler sebebiyle bu bölgelerde daha lezzetli yapılan lahmacun, evde de yapılabiliyor. İşte hazır yufkadan yapabileceğiniz fındık lahmacun malzemeleri ve tarifi...

2 adet yufka

200 gr kıyma

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy domates

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

1/2 çay bardağı kadar su

Yufkadan fındık lahmacun tarifi :

Fındık lahmacun tarifi için öncelikle 2 adet orta boy domatesin kabuğunu soyup, ince ince doğrayın. 3 tane sivri biberin de çekirdeklerini güzelce temizleyip, ince ince doğrayın.

Lahmacunun iç harcını hazırlamak için; geniş bir kaba 200 gr kıymayı koyun. Üzerine 2 adet orta boy soğanı ve 2 diş sarımsağı ince ince rendeleyin. Doğradığınız domates ve biberleri ilave edin. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve yarım çay bardağı kadar su ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karştırın. Karışım rahatça sürülebilecek bir kıvamı gelmelidir.

Ardından yufkanın sosu için; küçük bir kaba yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvıyağ ekleyip, iyice harmanlayın. Tezgah üzerine yufkanın birini serin. Yufkanın her yerine hazırladığınız yağlı su karışımından fazla aşırıya kaçmadan sürün. Diğer yufkayı da birinci yufkanın üzerine serin. İkinci yufkanın üzerine birşey sürmeyin. Yufkanın üzerine yuvarlak bir kalıp koyun. Sağlam şekilde bastırıp, döndürerek, yuvarlak parçalar oluşturun.

Yufkalı parçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine düzgünce dizin. Üzerlerine eliniz ile hazırladığınız kıymalı harçtan sürün. Daha önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. 15 dakika kadar piştikten sonra lahmacunları fırından çıkartın ve sıcak olarak servis edin.

Yufkadan fındık lahmacun ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 24 adet yufkadan fındık lahmacun için geçerlidir.