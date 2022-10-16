Kavak Yelleri'nin Efe'si evliliğe ilk adımını attı! 'Çok tatlı bir kızı istedik'

Kanal D'nin bir dönem en çok izlenen gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Efe karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, evlilik yolunda ilk adımını attı. 43 yaşındaki ünlü oyuncu, bir süredir beraber olduğu Tuğba Aytaş'la nişanlandı. Başarılı oyuncu, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan gençlik dizisi Kavak Yelleri bir döneme damgasını vurmuştu. Dizide Efe karakterini canlandıran Dağhan Külegeç, başarılı oyunculuğuyla tüm Türkiye'ye kendini sevdirmeyi başarmıştı. Şimdilerde 43 yaşında olan Külegeç, evliliğe ilk adımını atarak nişanlandı.

"Çok tatlı bir kızı istedik"

Bir süredir birlikte olduğu Tuğba Aytaş'la nişanlanan ünlü isimin yazar annesi sosyal medyadan oğlu ve gelininin mutlu anlarını paylaştı. Külegeç, "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç de nişanlısıyla pozunu sosyal medyadan yayınladı.

Dağhan Külegeç kimdir?

18 Ekim 1978 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak’ın torunu olan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ve kaligraf Rıza Külegeç çiftinin çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur.

1998 yılında Baba Bana Reyting Al adlı dizide rol alarak ilk kez kamera karşısına oyuncu olarak geçmiştir. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynamıştır.

1994-1998 yıllarında Sıcağı Sıcağına adlı programda montaj ekibi, 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı, 2002 - 03 yılında ATV’de yayınlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S'nek TV'de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalışmıştır.

Oyuncu daha sonra 2002 yılında Show TV'de Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat vermiştir. Dağhan Külegeç 29 bölüm süren bu dizide 27 bölüm rol almıştır. Külegeç, bu dizinin sona ermesinden sonra yine aynı kanalda 2005-2006 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız Polis dizisinde sevenleriyle buluştu.

Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yelleri oldu. Dizide Efe Kaygısız karakterini canlandırmıştır. 2009 yılının sonunda diziye konulan bir araba kazası sahnesiyle kadrodan çıkan Külegeç, 2010-2011 yıllarında hayranlarının yoğun isteği üzerine diziye geri dönme kararı almıştır. Bu dizi 30 Ağustos 2011 tarihinde 170. bölümde sona ermiştir.

2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına 'Ünlüler' takımında başlayıp, oyun kuralları gereğince 'Gönüllüler' takımına geçiş yapmıştır. Külegeç, Panama'da yapılan bu yarışmada tam 12 hafta kalmıştır.

Eylül 2013 yılında ise Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bütçesine sahip olan ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı Fatih dizisine başlamıştır. Dağhan Külegeç senaryo gereği ilk bölümde rol almamıştır, 2. bölümde diziye dahil olmuştur. Bu dizi 5. bölümde final yaparak ekranlara veda etmiştir.

2014 yılının yaz sezonunda FOX'da yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde Mete Uyar karakterini canlandırmıştır. Kiraz Mevsimi 28 Kasım 2015'te 59. bölümü ile final yapmıştır.

2017 yılının Mart ayında Show Tv'de yayınlanan komedi dizisi Yeni Gelin'de Kağan Bozok karakterini canlandırdı.

2020 yılının Ekim ayında Show Tv'de yayınlanan ve BKM'nin hazırlamış olduğu Güldür Güldür Show isimli komedi programına transfer oldu.